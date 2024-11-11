Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Köyden İndim Şehire filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu, özeti ve Köyden İndim Şehire oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Köyden İndim Şehire filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Köyden İndim Şehire filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Köyden İndim Şehire filmini izleyecek olanların merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu nedir, Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler ve Köyden İndim Şehire özeti gibi konuları inceliyoruz.
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Istanbul maceralari yolunda gitmeyince Kayseri'de köylerine dönen dört Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarinda bulurlar. Bulduklari altinlari bozdurmaya Ankara'ya giden gençler hemsehrileri Ali Riza ile maceraya atilirlar.KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Meral Zeren - Emine
Oya Alasya - Himmet'in Eşi
Perran Kutman - Gülsüm
Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi
Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Mete İnselel