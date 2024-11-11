Üye Girişi
Haberler

Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi?

Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Köyden İndim Şehire filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu, özeti ve Köyden İndim Şehire oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Köyden İndim Şehire filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Köyden İndim Şehire filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Köyden İndim Şehire filmini izleyecek olanların merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu nedir, Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler ve Köyden İndim Şehire özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Istanbul maceralari yolunda gitmeyince Kayseri'de köylerine dönen dört Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarinda bulurlar. Bulduklari altinlari bozdurmaya Ankara'ya giden gençler hemsehrileri Ali Riza ile maceraya atilirlar.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu

 Mansur Yavaş konserlerin maliyetini tek tek açıkladı: 8 sanatçıya 94 milyonluk ödeme

Konserlerin maliyetini tek tek açıkladı! İşte 8 sanatçıya ödenen toplam para
6 il için deprem uyarısı

Faylarda stres birikti! 6 il için deprem uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar! Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli? Barbaros Şansal hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı? 11 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.