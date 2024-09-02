Üye Girişi
Haberler

KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSKİ Ereğli, Akşehir, Selçuklu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 3 Eylül 2024 günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 3 Eylül Konya su kesintisi saatleri...

Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 3 Eylül günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Eylül Konya su kesintisi saatleri!

3 EYLÜL KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Soğuk Haber Eylül Konya Selçuklu Selçuklu Karatay Akşehir Ereğli Yaşam Dünya Meram Eylül Konya Konya

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2-3 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Bergama, Buca 2-3 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Çağlar neden yok? Çağlar gitti mi? İSKİ İstanbul su kesintisi! Pendik, Esenyurt, Bağcılar su kesintisi listesi! 2-3 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri... ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 2-3 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Kozan 2-3 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title