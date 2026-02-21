Haberler

Korsan taksiler şimdi yandı! Ağır ceza geliyor

Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle korsan taşımacılığa yönelik cezalar ciddi şekilde artırıldı. Kamuoyunda 'korsan taksi' olarak bilinen izinsiz yolcu taşıma faaliyetlerine 100 bin lira para cezası verilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza iki katına çıkarılacak. Ayrıca sürücülerin ehliyetine geçici olarak el konulacak.

  • Belediyeden çalışma ruhsatı olmadan yolcu taşıyanlara 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.
  • İzinsiz yolcu taşıdığı belirlenen sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.
  • Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda para cezası 200 bin TL'ye çıkacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler Meclis'ten geçerek yasalaştı. Özellikle büyükşehirlerde uzun süredir tartışma konusu olan korsan taşımacılıkla mücadele amacıyla hazırlanan düzenleme; hem sürücülere hem de araç sahiplerine ağır para cezaları ve ehliyet yaptırımları getiriyor.

TRAFİKTE YENİ CEZA DÖNEMİ

Yeni kurallara göre:

Belediyeden çalışma ruhsatı olmadan yolcu taşıyanlara 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Ruhsatta yazan faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlar (örneğin servis aracıyla taksicilik yapanlar) 46 bin TL ceza ödeyecek.

Aracını tescil belgesinde belirtilen kullanım amacı dışında kullananlara ve buna izin veren araç sahiplerine 20 bin TL ceza kesilecek.

EHLİYETE GEÇİCİ EL KOYMA

Düzenleme yalnızca para cezasıyla sınırlı değil. İzinsiz yolcu taşıdığı belirlenen sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda para cezası 200 bin TL'ye çıkacak. Ayrıca sürücüler, el konulan ehliyetlerini geri alabilmek için tüm idari para cezalarını ödemek zorunda olacak.

"ATILAN ADIM OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, düzenlemenin sektörde adil rekabeti güçlendireceğini söyledi. Yasal taşımacılık yapan esnafın vergi ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini hatırlatan Yiğiner, korsan taşımacılığın haksız kazanç sağladığını belirtti.

Ehliyete el koyma süresinin daha uzun olmasını istediklerini ifade eden Yiğiner, buna rağmen atılan adımı önemli bulduklarını vurguladı. Ayrıca taksicilere de çağrıda bulunarak müşteri memnuniyetinin artırılması gerektiğini, özellikle turistik bölgelerde yaşanan "yolcu seçme" sorununa karşı da mücadele edeceklerini dile getirdi.

Merve Yaz
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumsuz:

Uber, tag givi hizmetler vatandaşın hizmetinedir. Sarı taksiye binerken, acaba götürür mü, gideceğimiz yerden memnun olur mu diye düşünüyoruz. Dünyanın her yerinde olan bizde yok çünkü en akıllı biziz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

martı tağ devamm

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

