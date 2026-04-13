“Kore’de yüz nakli oldum” demişti… Didem Ceran: Bebeksiliğim yapay zeka değil

Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Didem Ceran, yarışma sonrası yaptığı açıklamalar ve estetik değişimiyle yeniden gündemde. Güney Kore’de geçirdiği operasyonlarla adından söz ettiren Ceran, son paylaşımıyla dikkat çekti.

SURVIVOR SONRASI BÜYÜK DEĞİŞİM

Yarışma dönemindeki haliyle son görüntüsü arasındaki farkla sık sık konuşulan Ceran, özellikle estetik müdahaleleriyle magazin gündeminde yer almıştı. “Kore’de yüz nakli oldum” açıklaması ise uzun süre tartışılmıştı.

“BEBEKSİLİĞİM YAPAY ZEKA DEĞİL”

Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Ceran, görüntüsünün yapay zeka olduğu yönündeki yorumlara yanıt verdi. “Bebeksiliğim yapay zeka değil” diyerek iddiaları reddetti.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Ceran’ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı takipçileri değişimini beğenirken, bazıları ise estetik müdahaleleri eleştirdi.