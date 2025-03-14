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Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Konya'da bugün deprem mi oldu?

Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Konya'da bugün deprem mi oldu?
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Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da iki deprem üst üste meydana geldi. Konya'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli, Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.44'de meydana gelen depremin derinliği 11.6 km olarak ölçülürken sarsıntı paniğe neden oldu. Bu sarsıntının ardından aynı bölgede 15:27'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da iki deprem üst üste meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan bir deprem kaydedildi. Deprem saat 14.44'de 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremlerin yerin 11.42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İlçe çevresindeki yerleşim merkezlerinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

İKİNCİ DEPREM OLDU

4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede meydana gelen depremin derinliği 2.9 kilometre olarak ölçüldü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise, "Konya- Kulu'da 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

AFAD verilerine göre depremin ayrıntıları:

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer: Kulu ( Konya )

Tarih:2025-03-14

Saat:14:44:31 TSİ

Enlem:38.91306 N

Boylam:32.96639 E

Derinlik:11.62 km

KANDİLLLİ AFAD'LA AYNI BÜYÜKLÜĞÜ VERDİ

Kandilli Rasathanesi ise Konya Kulu merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve saat 14.44'te gerçekleşen depremin yerin 11.6 km altında kaydedildiğini belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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