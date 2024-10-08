Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı, iddiası ne?

Tarım ve Orman Bakanlığı, kısa süre önce taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayımlayarak, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğunu duyurmuştu.Son olarak sosyal medyada, ünlü bir köfte zincirine yönelik benzer iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, Bakanlık denetimlerinde bu zincirin iki şubesinde domuz eti tespit edildi. Ancak, bu olayda firmanın adı kamuoyuna açıklanmadı, bu da diğer skandallardan farklı olarak dikkat çekti.

KÖFTECİ YUSUF'TA DOMUZ ETİ Mİ ÇIKTI?

Ünlü Köfteci zinciri, son günlerde gündemi sarsan bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Ünlü restoran zincirinin ürünlerinde domuz eti bulunduğu öne sürüldü. İddiaların sahibi tarım yazarı Saadettin İnan, firmanın ürünlerinde yaşanan bu skandalı gündeme taşıdı. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'den itibaren taklit ve tağşiş ürünler listesinde mahkeme kararıyla restoran zincirinin isminin yer almadığını açıkladı.

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda sahteciliğiyle ilgili ortaya koyduğu bir iddiayı dile getirdi. İnan, bir et firmasının domuz eti listesinde yer aldığını ancak bu firmanın konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirtti.

GAZETECİ FATİH ALTAYLI DA AÇIKLAMA YAPTI

Gazeteci Fatih Altaylı da kişisel web sitesinde konuyla ilgili "Günde onlarca ton köfte ve döner üreten firmanın tağşiş listesinde olduğu ve ürünlerinde domuz eti bulunduğuna dair rapor hazırlandığı halde başka hiçbir firmanın beceremediği bir mahkeme kararı ile adını gizlemesi kamuoyunun çok ilgisini çekti. 200'e yakın şubesi ile Türkiye'nin en yaygın gıda zincirlerinden biri olan firmanın adını gizlemek istemesi son derece doğal. Çünkü bunun ortaya çıkması birinin firmaya çökmek istemesinden daha vahim sonuçlar doğurabilirdi" ifadelerini kullandı.Ancak mahkeme kararı ile adını listeden sildiren bu firmanın kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu. Bugün özellikle sosyal medyada Türkiye'nin pek çok yerinde şubesi bulunan restoran zincirinin incelemelerinde domuz etine rastlandığı ve bu ismin de Köfteci Yusuf olduğu iddiaları gündem oldu. Ancak resmi olarak Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığına dair bir veri yok.

MAHKEME KARARIYLA İSMİ GİZLENDİ

Bakanlık, genelde denetimlerde uygunsuz ürün tespit edilen firmaları internet sitesinde yayımlıyor. Ancak iddialara göre, bu köfte zinciri mahkeme kararıyla adının açıklanmasını engelledi ve böylece firmanın ismi kamuoyuna duyurulmadı. Domuz eti skandalı, sosyal medyada hızla yayıldı ve en çok konuşulan konular arasına girdi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Haberler.com olarak telefonla aradığımız firma yetkililerinden söz konusu iddiaya ilişkin izahat istedik. Ancak firma yetkilileri, tarafımıza dönüş yapılacağını söyleyerek telefonu kapatmayı tercih etti. Aradan saatler geçmesine rağmen söz konusu firmadan haber merkezimize henüz sözlü ya da yazılı bir izahat yapılmadı.