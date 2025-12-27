Haberler

Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu

Cezaevinden tahliye edilecek eşini bekleyen bir kadın, bekleyiş sırasında yaptığı ilginç hareketleri "Bekledik ama az delirmedik" notuyla paylaşınca görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Eşinin cezaevinden tahliye edilmesini bekleyen bir kadın, bekleyiş sırasında yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının paylaşımında sergilediği ilginç hareketler dikkat çekti.

"BEKLEDİK AMA AZ DELİRMEDİK"

Kadın, yayınladığı görüntülere "Bekledik ama az delirmedik" notunu düşerek bekleyişin stresini ve sabırsızlığını esprili bir dille ifade etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem olurken, paylaşıma çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Soytarı kadın.Ülkeye bak suç işleyenler davul zurnayla, oyunlarla karşılanır oldu. Yazıklat olsun.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

bunun kocasını düşünün işte. çıkanların çoğu müptezel

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil null:

ateş sönecek

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

1 hafta önceki haber ısıtın soğumasın

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnti bacteria:

kaşar fiyatları zirve yaptı ….!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

