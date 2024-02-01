Koç burcu hangi ay? Koç burcunun genel özellikleri neler?

Birçok kişi tarafından koç burcunun hangi ay olduğu merak ediliyor. Burç yorumları bize neler söylüyor? Haftalık, günlük burç yorumları meraklıları aşk, evlilik, sağlık, kariyer gibi konularda koç burcunu neler bekliyor? Peki, 30 Ocak hangi burç? Haftalık burç yorumları takip ediliyor. Yarınki burç yorumları haberimizde!

KOÇ BURCU HANGİ AY?

Koç burcu, 21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında doğan kişilere denk gelir. Bu tarih aralığı içinde doğanlar Koç burcu olarak kabul edilirler. Burçlar genellikle 12 aylık bir döngüde yer alır ve Koç burcu, astrolojik takvimde yılın ilk burcudur.

KOÇ BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ NELER?