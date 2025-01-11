Kızılcık Şerbeti, 83. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Yeni bölümde Nilay karakterinin akıbeti izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinden kimler ayrılıyor?

KIZILCIK ŞERBETİ KİMLER AYRILIYOR?

Yeni bölüm fragmanında Nilay'ın eşi Mustafa'nın şu sözleri dikkat çekti:

"Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi."

Bu sözler, Nilay karakterinin sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırdı. Fragmanın sonunda Nilay'ın annesinin, "Gitti kızım gitti, doyamadım!" diyerek feryat ettiği sahne, Nilay'ın hayatını kaybedebileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak."

Dizinin son bölümlerinde yaşanan patlama sahnesinin ardından, Görkem ve babası Resul karakterlerinin hayatını kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca, Nilay'ın durumu da kritik. Yapılan açıklamalara göre, bu akşamki bölümde ayrılacak karakterlerin sayısı netleşecektir. İzleyiciler, bu trajik olayların sonucunu merakla bekliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY DİZİDEN ÇIKTI MI?

Kızılcık Şerbeti'nde kimlerin vefat ederek diziden ayrıldı.