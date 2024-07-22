Kızılcık Şerbeti Firaz kim? Batuhan Yüzgüleç kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti Firaz kimdir sorusu gündeme geliyor. Başarılı oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti dizisinde Firaz karakterini canlandırıyor. Kızılcık Şerbeti Firaz kim?

KIZILCIK ŞERBETİ FİRAZ KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, en son Kızıl Goncalar dizisindeAffan rolüyle konuk olan ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu. Yüzgüleç dizide "Firaz" rolünü canlandıracak ve Nursema'yla (Ceren Karakoç) partner olacak.

BATUHAN YÜZGÜLEÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu Batuhan Yüzgüleç, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği "Suma" filminde rol alarak ödül kazanan Yüzgüleç, 2018 yılında "Bizim Hikaye" dizisinde oynadı. 2019 yılında ise "Çukur" dizisinin kadrosunda yer aldı. Son olarak, Kızıl Goncalar dizisinde oynadı.