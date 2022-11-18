Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Nursema karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir? Kızılcık Şerbeti Çimen karakterini kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Çimen gerçekte kim, adı ne?

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Çimen, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Çimen karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir? Kızılcık Şerbeti Çimen gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Çimen karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN GERÇEK ADI NE?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini Selin Türkmen canlandırmaktadır.

SELİN TÜRKMEN KİMDİR?

Selin Türkmen İzmir'de dünyaya gelmiştir. Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakteriyle adından söz ettirmektedir.