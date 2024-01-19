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Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Ocak Canlı izle!

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 47. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti canlı izleme linki var mı? 19 Ocak Show TV canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 19 Ocak Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 46. Bölümünde; Doğa'nın Pembe'ye açıktan savaş ilan etmesi evdeki herkesi şoke ederken, Fatih ve Doğa arasında büyük gerilime neden olur. Doğa ilk hamle olarak Nilay'ı kendi yanına çekmeye çalışacak ancak Nilay, Pembe annesinden vazgeçmeyecektir.

Doğa yeni konumunu herkesin gözüne sokmak için Alev'i eve davet eder. Bunu gören Pembe artık büyük oynaması gerektiğine karar vererek Zülkar ve Nilay ile karşı atağa geçer. Ünallar'ın şirketinde ise durumlar karışacak, Ömer ve iki yeğeni Abdullah'a karşı güç birliği yapacaktır.

Ömer, gece hayatında tanışıp birlikte olduğu kızı, iş yapacağı şirketin yetkilisi olarak karşısında görmesiyle hayatının şokunu yaşayacaktır. Umut'un büyük hayallerle başladığı yeni iş hayatı görkemli bir açılışla başlayacaktır.

Abdullah ve Alev birlikteliklerine sahip çıkmaya devam etseler de bu durum gün geçtikçe zor olmaktadır.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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