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Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle!

Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle!
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Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü yine olaylarla dolu! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı, izleyicilere duygu dolu ve sürprizlerle dolu sahnelerin sinyallerini verdi. Görkem'in gerçek yüzünün ortaya çıkması ve Ünallar'ın evinden ayrılmasının ardından, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler herkesin merak konusu oldu. Peki, bu hafta izleyicileri neler bekliyor?

Kızılcık Şerbeti 83. Bölümü, hem duygusal hem de dramatik sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. Fragman, dizinin hikayesinde yepyeni çatışmaların ve çözülmesi gereken sırların işaretlerini veriyor. Dizinin hayranları, "Kızılcık Şerbeti 83. bölümde neler olacak?" ve "Fragmanda yer alan büyük felaket ne?" sorularının cevabını şimdiden araştırmaya başladı. Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görkem'in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar'ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir. Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa'dan özür dilerken, Abdullah da Fatih'i karşısına alarak günah çıkarır. Sevtap'ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır. İlhami ve Firaz'ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema'ya daha da bir düşkün oluyordur. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 83.BLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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