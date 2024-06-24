Kızıl Hare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kızıl Hare filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kızıl Hare filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kızıl Hare filmini izleyecek olanların merak ettiği Kızıl Hare konusu nedir, Kızıl Hare oyuncuları kimler ve Kızıl Hare özeti gibi konuları inceliyoruz.

KIZIL HARE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Luo, yıllarını sinema sektörüne vermiş usta bir dublördür fakat yaşının etkisi ve teknolojinin getirdiği imkanlar sebebiyle iş bulmakta zorlanmaktadır. Gençliğinde dublörlükten başka bir şey düşünmediği için ailesi dağılmıştır ve kızı onunla görüşmüyordur. Luo'nun tek yakını, atı Kızıl Hare'dir. Kızıl Hare, çarpık bacaklı doğmuş bir attır. Luo, onun bu haline acımış ve uyutulmaması için sahiplenmiştir. Yıllarını Kızıl Hare'ye bakarak geçirir ve onu sağlığına kavuşturur. Bir gün, Kızıl Hare'nin aslında bir şirkete ait olduğu ve şirketin onu geri istediğine dair bir mahkeme yazısı gelir. Hayattaki en yakın dostu olan atını kaybetmek istemeyen Luo, yıllardır görmediği hukuk öğrencisi kızından yardım ister.

Jackie Chan , Lao Luo rolünde

Liu Haocun , Lao Luo'nun kızı Xiao Bao rolünde

Guo Qilin , Xiao Bao'nun erkek arkadaşı Naihua rolünde

Wu Jing , Lao Luo'nun çırağı Yuanjie rolünde

Joey Yung, Yingzi rolünde,

Yu Ailei, Yingzi'nin kocası Xiamao rolünde

Yu Rongguang , Lao Luo'nun atına imrenen şirket CEO'su He Xin rolünde

Andy On , borç tahsildarları için çalışan bir haydut olan Dami Ge rolünde

Xiaoshenyang , He Xin için çalışan bir avukat olan Li Yan rolünde

Shi Yanneng, Dawei rolünde, dublör sanatçısı ve Lao Luo'nun arkadaşı