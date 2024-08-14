Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar 2. sezon tarihi belli mi? Kadrosu ve senaryosuyla gündemden düşmeyen Kızıl Goncalar dizisi geçtiğimiz sezon reyting rekorları kırmıştı. İşte Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili merak edilen soruların cevapları haberimizde…

KIZIL GONCALAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonunun 30 Eylül'de başlayacağını, çekimlere önceden başlayıp en az 2 bölüm stok yapacaklarını duyurdu. Dizide, zaman atlaması yaşanacak ve hikâye kaldığı yerden devam edecek. Ödüllü oyuncu Tolga Tekin diziye katılırken, iki oyuncu ayrılacak. Ayrıca, Meryem karakterinin hapishanede yeni bir arkadaş edineceği ve bu rolü kimin canlandıracağının yakında açıklanacağı belirtildi.