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Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

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Kızıl Goncalar 2. sezon tarihi belli mi? Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı gibi oyuncuların yer aldığı Kızıl Goncalar yeni sezon yayın tarihi gündemde araştırılan konulardan biri. Peki Kızıl Goncalar yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar 2. sezon tarihi belli mi? Kadrosu ve senaryosuyla gündemden düşmeyen Kızıl Goncalar dizisi geçtiğimiz sezon reyting rekorları kırmıştı. İşte Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili merak edilen soruların cevapları haberimizde…

KIZIL GONCALAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonunun 30 Eylül'de başlayacağını, çekimlere önceden başlayıp en az 2 bölüm stok yapacaklarını duyurdu. Dizide, zaman atlaması yaşanacak ve hikâye kaldığı yerden devam edecek. Ödüllü oyuncu Tolga Tekin diziye katılırken, iki oyuncu ayrılacak. Ayrıca, Meryem karakterinin hapishanede yeni bir arkadaş edineceği ve bu rolü kimin canlandıracağının yakında açıklanacağı belirtildi.

Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

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