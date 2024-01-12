RTÜK tarafından para ve yayın durdurma cezası aldığı için yeni bölümü yayınlanmayan Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz, yaşananlara isyan etti. Hayatının en ahlaklı işinin içinde olduğunu söyleyen Deniz, "Ahlak bekçisi değilim ama dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinde cımbızlanarak" dedi. Peki, Kızıl Goncalar ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

RTÜK geçen hafta gelen 31 bin şikayet üzerine Kızıl Goncalar dizisine 2 kez yayın durdurma ve 9 milyon TL idari para cezası vermişti.

Kızıl Goncalar dizisinin 8 ve 15 Ocak tarihlerinde RTÜK'ün toplumun milli ve manevi değerleri ilkesine aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle yayınının durdurulmasına karar verildi. Bu hafta ve haftaya yayınlanmayacak olan dizinin 3. Bölümü 22 Ocak Pazartesi seyirciyle buluşacak.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla içinde bulundukları duruma veryansın eden Deniz, "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız" dedi.