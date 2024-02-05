Kızıl Goncalar canlı izle! 5 Şubat 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 5. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar 5. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 5. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

Kızıl Goncalar DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

Kızıl Goncalar KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Levent ve Meryem'in Zeynep'i yurt dışına çıkarma çabaları devam ederken Suavi'nin yaşadığı kaza her şeyi alt üst eder.

Cüneyd'in buhranlı haline, Sadi Hüdayi hep beraber pikniğe gitme çaresi bulur. Piknikte Cüneyd'le Zeynep arasında ikisinin de beklemediği olaylar yaşanır.

Levent ve kardeşi Hande hastanedeki babaları Suavi'yle iç hesaplaşmaya girişirler. Mira ise Can'la başını büyük bir belaya sokmak üzeredir.

Meryem, Levent'in evini sıcak bir yuvaya dönüştürmektedir belki, ama buna tahammülü olmayanların gözü üzerlerindedir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyd ve Zeynep'e evlilik yolunda dergâhta bir tören düzenlenir. Törende, beklenmedik biçimde, Meryem de kızının evliliğine onay verir. Çünkü Meryem ve Levent'in başka planları vardır.

Zaman kazanma peşinde olan Meryem ve Levent, Suavi'nin yardımıyla Zeynep'i yurtdışına okumaya göndermeye çalışır ama bunun için Zeynep'in çok zor bir soruya cevap vermesi gerekecektir.

Cüneyd, Zeynep'le yeni bir geleceğe yürüdüğünü zannederken, geçmişin hayaletleri onun peşini bırakmayacaktır.

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.