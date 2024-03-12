NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşan Kızıl Goncalar dizisi, yayın hayatının ilk günlerinden bu yana dikkat çekiyor. İlgi çekici konusu ile ekrana kitleyen Kızıl Goncalar'ın 10'uncu bölümü merak konusu oldu. Her hafta pazartesi akşamı saat 20.00'da ekrana gelen Kızıl Goncalar'ın son bölümünde ne oldu? KIZIL GONCALAR 10. BÖLÜM CANLI İZLE! Kızıl Goncalar tek parça full izle

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR OYUNCULARI

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

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KIZIL GONCALAR 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mira'nın gerçek ailesinin peşine düşmesinden korkan Levent onu ikna edebileceğine inandığı tek kişi olan Meryem'den yardım ister. Meryem ise Suavi'nin sırrına ihanet etmekle Levent'e yalan söylemek arasında sıkışmışken Suavi'yi ötanazi kararından vazgeçirmeye uğraşır.