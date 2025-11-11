Haberler

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk
Güncelleme:
Kız arkadaşının ihaneti sonrası genç, affedilmek isteyen sevgilisinin pişmanlık dolu sözlerini kayda aldı. Genç kadının "Aramız bozuktu, yanlış yaptım" demesine karşılık genç, "Senin mayan bozuk, bir kere yaptın yine yaparsın" diyerek tepkisini gösterdi.

  • Sosyal medyada viral olan bir videoda, kız arkadaşı tarafından aldatılan bir genç ile kadın arasında yüzleşme yaşandı.
  • Genç kadın, pişman olduğunu belirterek eski sevgilisinden af diledi.
  • Genç, 'Senin mayan bozuk. Bir kere yaptın, yine yaparsın' diyerek barışma teklifini reddetti.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir videoda, kız arkadaşı tarafından aldatılan bir gencin yaşadığı yüzleşme anları yer aldı. Görüntülerde genç kadın, pişman olduğunu belirterek eski sevgilisinden af dilemeye çalışıyor.

"ARAMIZ BOZUKTU, O YÜZDEN YANLIŞ YAPTIM"

Genç kızın, "Seninle o zaman aramız bozuktu, ne yaptığımı bilmiyordum. O yüzden yanlış yaptım" sözlerine karşılık veren genç, "Aramız bozuk diye mi aldattın? Senin yaptığın karaktersizlik" diyerek tepki gösteriyor.

"BİR KERE YAPTIN, YİNE YAPARSIN"

Konuşmanın devamında genç kızın "Barışmak istiyorum" demesi üzerine genç, "Senin mayan bozuk. Bir kere yaptın, yine yaparsın" yanıtını veriyor. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada "haklı tepki" ve "ikinci şans olur mu?" tartışmalarına neden oldu.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Zinadan sevgiliden uzak durun İslami yaşamda hayat var

Haber YorumlarıJY:

21. YÜZYILDA İSLAM ÇAĞIN YÜZLERCE YIL GERİSİNDE KALMIŞ ACİLEN GÜNCELLENMESİ LAZIM YOKSA DEİSM, ATEİSM BANGIR BANGIR GELİYOR.

Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Pişkinliğe bak, aramız bozuktu o an diyor :d

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

erkekde de sıkıntı var, seçim yapma kabiliyeti yok, bu çocuk yine düşer....

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Bu vıdeo üzücü ama güzel yanı var kımse kumseyı oldurmedı medenı bır tartışma

