Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir videoda, kız arkadaşı tarafından aldatılan bir gencin yaşadığı yüzleşme anları yer aldı. Görüntülerde genç kadın, pişman olduğunu belirterek eski sevgilisinden af dilemeye çalışıyor.

"ARAMIZ BOZUKTU, O YÜZDEN YANLIŞ YAPTIM"

Genç kızın, "Seninle o zaman aramız bozuktu, ne yaptığımı bilmiyordum. O yüzden yanlış yaptım" sözlerine karşılık veren genç, "Aramız bozuk diye mi aldattın? Senin yaptığın karaktersizlik" diyerek tepki gösteriyor.

"BİR KERE YAPTIN, YİNE YAPARSIN"

Konuşmanın devamında genç kızın "Barışmak istiyorum" demesi üzerine genç, "Senin mayan bozuk. Bir kere yaptın, yine yaparsın" yanıtını veriyor. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada "haklı tepki" ve "ikinci şans olur mu?" tartışmalarına neden oldu.