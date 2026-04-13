Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı

Sabah yazarı Bülent Cankurt’un köşesine taşıdığı habere göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için önemli bir adım attı. Uzun süredir konuşulan “yurt dışına taşınma” iddialarının aksine, ünlü çiftin tercihinin İstanbul’dan yana olduğu ortaya çıktı.

LONDRA İDDİALARI GERÇEK ÇIKMADI

Daha önce ortaya atılan “Tatlıtuğ ailesi oğulları için İngiltere’ye taşınacak” iddiaları gündem olmuştu. Ancak söz konusu haberlerin doğru olmadığı, ailenin Londra’ya yalnızca tatil amacıyla gittiği belirtildi.

PRESTİJLİ OKUL DETAYI

Kurt Efe’nin, İstanbul’daki ünlü bir Amerikan kolejinin mezunları tarafından kurulan eğitim vakfının kurasına katıldığı ve isminin kurada çıktığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından ünlü çiftin hızlıca kayıt işlemlerini tamamladığı ifade edildi.

1,6 MİLYON TL’LİK EĞİTİM

İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ, 2026-2027 eğitim dönemi için belirlenen 1.609.091 TL + KDV tutarındaki ücreti ödeyerek oğlunun kaydını yaptırdı. Henüz 4 yaşında eğitime başlayacak olan Kurt Efe için yapılan bu harcama, “servet değerinde eğitim” yorumlarını beraberinde getirdi.