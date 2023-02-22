Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında geçtiğimiz akşam eleme gerçekleşti. Yapılan oylama sonrasında programa yeni katılan yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni aday kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları kimler? İşte detaylar....

Eleme bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur programına yeni katılan yarışmacı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün geçtiğimiz akşam eleme gecesi bölümü yayınlandı. Yapılan oylama sonrasında 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle eleme gerçeklememesine karar verildi. Programa yeni katılacak isim merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni aday kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından elenen yarışmacının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gerçekleşen oylama sonrasında Elif ve Çağrı eleme adayları oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle eleme gerçekleşmemiştir.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan ve Oğulcan.