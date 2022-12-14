Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nin ilk bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Tuğçe kimdir? Kısmetse Olur Tuğçe İnstagram hesabı! Tuğçe Aleyna mesleği ne? Kısmetse Olur Tuğçe kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Yeni sezon yarışmacılardan Tuğçe'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Tuğçe kimdir? Kısmetse Olur Tuğçe İnstagram hesabı! Tuğçe Aleyna mesleği ne? Kısmetse Olur Tuğçe kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden saat 18.30 başlayacaktır.

KISMETSE OLUR TUĞÇE KİMDİR?

Kısmetse Olur yarışmacılarından Tuğçe merak konusu oldu. Tuğçe Aleyna 25 yaşındadır. İnstagram'da tugcealeynaa kullanıcı adıyla 10,6 bin takipçisi bulunmaktadır.