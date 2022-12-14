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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur kimdir? Şeydanur Tunç kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur kimdir? Şeydanur Tunç kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur kimdir ve Şeydanur Tunç kaç yaşında, Instagram hesabı ne olduğu merak ediliyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur kimdir? Şeydanur Tunç kaç yaşında, Instagram hesabı ne? soruları gündeme geliyor. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur kimdir? Şeydanur Tunç kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Şeydanur Tunç, 23 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'da yaşayan Şeydanur Tunç'un burcu Kova'dır. İşletme sahibi olduğunu söylemiştir. "Adayımı bir ömür benimle yaşlanabilecek, mizah seviyesi yüksek çılgın bir aday olarak arıyorum. İnşallah bulurum" ifadelerini kullanmıştır. Modayı yakından takip eden Şeydanur Tunç stili ile sosyal medyada gündeme geliyor.

Şeydanur Tunç Instagram hesabı "shera.snt" 8 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur kimdir? Şeydanur Tunç kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur kimdir? Şeydanur Tunç kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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