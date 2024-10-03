Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

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KAR LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan arasında kış lastiği kullanımı zorunludur. Bu dönemde, il sınırları içinde kış lastiği uygulamasının geçerli olup olmadığı, yerel sıcaklık ortalamalarına göre ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği kullanımı, tüm ticari araçlar için zorunludur. Özel araçlarda ise yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır, ancak kış lastiği kullanımı uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR 2024?

Kış lastiği kullanmayan ticari araç sahiplerine ise 4.069 TL ceza uygulanmaktadır.