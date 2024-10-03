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Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
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Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2024? Kış aylarının gelmesi ile birlikte, bu sene kışlık lastik ne zaman takılır ve kış lastiği uygulaması ne zaman başladığı araştırılıyor. Kışlık lastik hangi araçlara zorunlu ve ne zaman takıldığı merak ediliyor. Peki, Kışlık lastik ne zaman takılır 2024? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Bu yıl kışlık lastik ne zaman takılacağı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve kışlık lastik ne zaman takılır merak ediliyor. Kışlık lastik ne zaman takılır 2024 ve kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Kışlık lastik ne zaman takılır 2024? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

KAR LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan arasında kış lastiği kullanımı zorunludur. Bu dönemde, il sınırları içinde kış lastiği uygulamasının geçerli olup olmadığı, yerel sıcaklık ortalamalarına göre ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği kullanımı, tüm ticari araçlar için zorunludur. Özel araçlarda ise yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır, ancak kış lastiği kullanımı uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR 2024?

Kış lastiği kullanmayan ticari araç sahiplerine ise 4.069 TL ceza uygulanmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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