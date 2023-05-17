Kırklareli milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kırklareli AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kırklareli milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kırklareli CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!
Kırklareli milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kırklareli milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kırklareli CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN KIRKLARELİ MİLLETVEKİLLERİ
CHP Milletvekilleri
Vecdi Gündoğdu
Fahri Özkan
AK Parti Milletvekilleri
Ahmet Gökhan Sarıçam