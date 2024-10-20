ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KIRIM SAVAŞI'NDA RUSYA'YA KARŞI OSMANLI DEVLETİ'NİN YANINDA SAVAŞAN VE SONRADAN İTALYA'YI BİRLEŞTİRECEK OLAN KRALLIK HANGİSİDİR?

A: NapoliKrallığı

B: Sicilya Krallığı

C: Sardinta Krallığı

D:Roma Krallığı

Cevap:

C