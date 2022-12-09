Kırık Bir Aşk Hikayesi nerede çekildi? Kırık Bir Aşk Hikayesi konusu ve oyuncuları kimler?
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Kırık Bir Aşk Hikayesi, yönetmenliğini Ömer Kavur'un üstlendiği, Selim İleri'nin özgün senaryosunun Kavur tarafından uyarladığı 1981 çıkışlı Türk filmidir. Peki, Kırık Bir Aşk Hikayesi nerede çekildi? Kırık Bir Aşk Hikayesi konusu nedir? Kırık Bir Aşk Hikayesi oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Ömer Kavur'un üstlendiği, Selim İleri'nin özgün senaryosunun Kavur tarafından uyarladığı 1981 çıkışlı Türk filmi olan Kırık Bir Aşk Hikayesi'nin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Kırık Bir Aşk Hikayesi nerede çekildi? Kırık Bir Aşk Hikayesi konusu nedir? Kırık Bir Aşk Hikayesi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Kırık Bir Aşk Hikayesi, yönetmenliğini Ömer Kavur'un üstlendiği, Selim İleri'nin özgün senaryosunun Kavur tarafından uyarladığı 1981 çıkışlı Türk filmidir. Film Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.
Kadir İnanır - Fuat
Hümeyra Akbay - Aysel
Kamran Usluer - Bedri
Neriman Köksal - Recep Bey'in eşi (ses. Nevin Akkaya)
Özlem Onursal - Belgin
Halil Ergün - Yavuz (ses. Levent Dönmez)
Orhan Çağman - Recep (ses. Müşfik Kenter)
Güler Ökten - Fitnat
Handan Adalı - Leman
Nezihe Becerikli - Zehra
Orhan Aykanat - Fitnatın eşi
Nezihe Becerikli - Emekli öğretmen
Reha Kıral - Leman
Leyla Altın - Yavuzun eşi
Muadelet Tibet - Necla'nın annesi
Mehmet Esen - Kasaba sakini
Ahmet Açan - Belediye Başkanı
Osman Çağlar - Fuatın arkadaşı
1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi 3. Film (Ömer Kavur)
1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yönetmen (Ömer Kavur)
1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Güler Ökten)
1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Orhan Çağman)
1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Görüntü Yönetmeni (Salih Dikişçi)
1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Özgün Müzik (Cahit Berkay)