Kırık Bir Aşk Hikayesi nerede çekildi? Kırık Bir Aşk Hikayesi konusu ve oyuncuları kimler?

Kırık Bir Aşk Hikayesi, yönetmenliğini Ömer Kavur'un üstlendiği, Selim İleri'nin özgün senaryosunun Kavur tarafından uyarladığı 1981 çıkışlı Türk filmidir. Peki, Kırık Bir Aşk Hikayesi nerede çekildi? Kırık Bir Aşk Hikayesi konusu nedir? Kırık Bir Aşk Hikayesi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Ömer Kavur'un üstlendiği, Selim İleri'nin özgün senaryosunun Kavur tarafından uyarladığı 1981 çıkışlı Türk filmi olan Kırık Bir Aşk Hikayesi'nin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Kırık Bir Aşk Hikayesi nerede çekildi? Kırık Bir Aşk Hikayesi konusu nedir? Kırık Bir Aşk Hikayesi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

KIRIK BİR AŞK HİKAYESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kırık Bir Aşk Hikayesi, yönetmenliğini Ömer Kavur'un üstlendiği, Selim İleri'nin özgün senaryosunun Kavur tarafından uyarladığı 1981 çıkışlı Türk filmidir. Film Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.

KIRIK BİR AŞK HİKAYESİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir İnanır - Fuat

Hümeyra Akbay - Aysel

Kamran Usluer - Bedri

Neriman Köksal - Recep Bey'in eşi (ses. Nevin Akkaya)

Özlem Onursal - Belgin

Halil Ergün - Yavuz (ses. Levent Dönmez)

Orhan Çağman - Recep (ses. Müşfik Kenter)

Güler Ökten - Fitnat

Handan Adalı - Leman

Nezihe Becerikli - Zehra

Orhan Aykanat - Fitnatın eşi

Nezihe Becerikli - Emekli öğretmen

Reha Kıral - Leman

Leyla Altın - Yavuzun eşi

Muadelet Tibet - Necla'nın annesi

Mehmet Esen - Kasaba sakini

Ahmet Açan - Belediye Başkanı

Osman Çağlar - Fuatın arkadaşı

ÖDÜLLER

1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi 3. Film (Ömer Kavur)

1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yönetmen (Ömer Kavur)

1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Güler Ökten)

1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Orhan Çağman)

1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Görüntü Yönetmeni (Salih Dikişçi)

1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Özgün Müzik (Cahit Berkay)