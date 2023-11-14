Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Kinder markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Kinder hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

Kinder hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kinder hangi ülkenin markası, kimin malı?

KİNDER HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Kinder Chocolate, İtalyan çok uluslu şirketi Ferrero tarafından üretilen bir şekerleme ürün markasıdır.[1] Michele Ferrero tarafından yaratılan Kinder, ilk olarak 1967'de Almanya'nın Frankfurt kentinde, Akdeniz'deki ülkelerde satılmadan önce geliştirildi ve üretildi. Şu anda Kinder, dünya çapında 125'ten fazla ülkede satılan 22 marka içeriyor.[2] En yaygın markalar şunlardır:

Kinder Surprise

Kinder Bueno

Kinder Joy

Kinder Happy Hippo