Kilis'te İntihar Girişimi Önlendi

Kilis’te iş talebinde bulunan bir şahıs, intihar girişiminde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Şahısla iletişim kuran yetkililer ve polis ekipleri, uzun süre ikna çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin sakin ve kontrollü müdahalesi sonucunda şahıs intihar girişiminden vazgeçirildi.

Olayın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sonlandırılmasının ardından şahıs ekipler tarafından güvenli alana alındı.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu