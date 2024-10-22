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KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ?

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CHP Lideri Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında KHK'lılarla ilgili "Hakimler 'sen suçsuzsun kardeşim' diyorsa, hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz" sözleri sonrası sosyal medyada genel af çağrıları yükseldi. Peki, KHK affı çıkacak mı, KHK'lar mesleklerine dönecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kişilerin mağduriyetini dile getirdi. Özel'in sert bir dille tepkisini dile getirdiği açıklamaları sonrası binlerce kişiden genel af çağrısı geldi. Peki, KHK affı çıkacak mı, KHK'lar mesleklerine dönecek mi?

KHK NEDİR?

Kanun hükmünde kararname, yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükûmetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir.

KHK AFFI ÇIKACAK MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kişilerin mağduriyetini dile getirdi. Özel'in sert bir dille tepkisini dile getirdiği açıklamaları sonrası binlerce kişiden genel af çağrısı geldi.

Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkede darbeye kalkışmış, kendi altına verilen tankla bu milletin evlatlarını ezmiş bir çetenin liderini ABD'den alamamış olmaya sessiz kalanlar şimdi çıkmışlar arkasından konuşuyorlar.

Bu Fethullah Gülen öldü gitti günah kapısı açıktır arkadaşlar. Hakkı yenenlerin mağduriyetleri devam ettikçe günah kapıları açıktır. Ona ne istediyse verenlerin de günah defterine bunlar işlenmektedir.

Yetkiyi FETÖ ile mücadele diye aldılar, ne kadar solcu varsa KHK ile attılar. Hangi görüşten olursa olsun KHK ile Meclis'in yetkisi OHAL'de Erdoğan tarafından kullanılırken, iftirayla yanlış tespitle, evladını okuturken imkan yok, evladını bunların dersanesine yollamışlar gibi makul terörle ilişkili olmayan kişilere hakimler 'sen suçsuzsun kardeşim' diyorsa, hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz"

Konu ile ilgili gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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