Kerem Usta kimdir? Memleket Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Kerem Usta kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan adayı ise Kerem Usta. Kerem Usta kimdir? Kerem Usta nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KEREM USTA KİMDİR?

1999 Yılında İstanbul/Güngören'de doğan Kerem Usta, 1999'dan beri Bahçelievler'de yaşamaktadır. İlk ve orta eğitimini Bahçelievler'de, lise eğitimini Bahçelievler ve Bakırköy'de tamamladı. İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmaktadır. 2018 yılında Hak ve Eşitlik Partisi'nde siyasete başladı.2023 tarihinde Memleket Partisi'ne katılarak Temmuz 2023 tarihinden itibaren Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda Yerel yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. Üniversite döneminde Siyaset Kulübü'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2023 İstanbul Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde İklim, Çevre ve Doğal Afetler Komisyonunda görevine devam etmektedir. Bahçelievler Belediye Spor Kulübü ve Basketbol Akademi Spor Kulübü'nde üç yıl altyapıda basketbol oynadı. 2013'de Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Tiyatro Yarışması'nda okulunu temsil eden Kerem Usta, yarışmadan 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almaya hak kazandı.2015 yılında lise eğitiminde ki başarısından dolayı 'Türk Telekom Öğrenci Başarı Bursu' almaya hak kazandı. 2018-2021 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi'nin yurtlarında idari biriminde çalıştı. Üniversite stajını Zeytinburnu Belediyesi'nde yapmıştır.