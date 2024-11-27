Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu, adayların başvurularını nasıl yapacaklarını ve hangi kadrolara başvurabileceklerini detaylı olarak açıklıyor. Peki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte başvuru tarihleri, tercih kılavuzu bağlantısı ve diğer önemli bilgiler!

PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı, 27 Kasım- 3 Aralık 2024 tarihleri arasında KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu kapsamında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan kılavuzu dikkatle incelemesi, başvuru şartlarını ve tercih kurallarını eksiksiz yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yapabilecekler. Tercih işlemleri yalnızca belirtilen süre içinde tamamlanabileceğinden, adayların başvurularını geciktirmemeleri büyük önem taşıyor.