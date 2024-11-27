Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, personel alımı için başvuruların ne zaman yapılacağını duyurdu. Alımlar KPSS-2024/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak. Peki, KPSS-2024/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı, başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu, adayların başvurularını nasıl yapacaklarını ve hangi kadrolara başvurabileceklerini detaylı olarak açıklıyor. Peki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte başvuru tarihleri, tercih kılavuzu bağlantısı ve diğer önemli bilgiler!

PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı, 27 Kasım- 3 Aralık 2024 tarihleri arasında KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu kapsamında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan kılavuzu dikkatle incelemesi, başvuru şartlarını ve tercih kurallarını eksiksiz yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu!

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yapabilecekler. Tercih işlemleri yalnızca belirtilen süre içinde tamamlanabileceğinden, adayların başvurularını geciktirmemeleri büyük önem taşıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanının karnında bulundu
img

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 44 bini aştı
img

Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KANDİL TAKVİMİ 2025: Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? ROBLOX AÇILDI MI? Roblox son durum nedir, ne zaman erişime açılacak? Arda Güler oynayacak mı? Arda güler ilk 11'de mi? (Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi) UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Kaan'ın sağlık durumu nasıl? Masterchef 27 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti? Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.