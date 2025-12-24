Haberler

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Bir kadın, aldattığını öne sürdüğü eşini arabada başka bir kadınla yakaladı ve o anları kayda aldırıp paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde bir kadın, eşini arabada başka bir kadınla yakaladığını belirterek yaşananları kayda aldırdı.

"ARABADA TAKİP CİHAZI VAR KESİN"

Paylaşımın ardından video hızla yayıldı. Görüntülere yapılan yorumlarda ise kadının eşini nasıl bulduğu merak konusu olurken, bazı kullanıcılar "Arabada takip cihazı var kesin" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

