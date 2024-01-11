Kendi Düşen Ağlamaz final mi yaptı, bitti mi?

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder, Yonca Şahinbaş, Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Sait Genay, Hivda Zizan Alp ve Sema Çeyrekbaşı'nın yer aldığı TRT 1'in kalan tek yazlık dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, 27. bölümle final yapacak. Kendi Düşen Ağlamaz final mi yaptı?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor. İki gencin aşk hikayesinin anlatıldığı dizi, 27. bölümle ekran macerasını noktaladı

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1'in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu. Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı NGM Medya imzalı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 27. bölümde ekrana veda etti.