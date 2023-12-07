Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle!

Başrolünde Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz, TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle! Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 23 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı izleme linki!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Alize, şüphelerinde haklı çıktığını anlamış, Tarık Dikili'nin kim olduğunu öğrenmiştir. Tam bu gerçeği Serkan'a söyleyeceği sırada büyük bir sürprizle karşılaşır. Alize, Serkan'ın o adamla iş yapmasını kendine has yöntemlerle engel olmaya çalışırken işler sandığından daha da karmaşık bir hal alır. Mesut'un planları tam da istediği gibi işlemektedir, Nurettin oteli satmak zorunda kalmıştır. Mesut, bizimkilerin hayatına parça parça sızarken ve herkesin sevgisini kazanırken ona sadece Alize güvenmemektedir. Ne olursa olsun onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ama sonunda Serkan öyle bir hamle yapacaktır ki, Alize hayatının şokunu yaşayacaktır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE!

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Perşembe günleri seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz bugün saat 20.00'de TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.