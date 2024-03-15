Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir nereli? Detaylar haberimizdedir…

KEMRAN VEZİR KİMDİR?

Kemran Vezir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.