Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları!

KEMALPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 yılında gerçekleşen seçimlerde Kemalpaşa İlçesi'nde yoğun bir rekabet yaşandı. Seçimlerde, CHP'den Rıdvan Karakayalı %45,71 oy oranıyla zirveye yerleşti. Rakipleri arasında yer alan AK Parti adayı Arif Uğurlu ise %44,56 oy oranıyla ikinci sırada kaldı. Diğer adaylar, Saadet Partisi'nden Mehmet Ali Özüdoğru %8,96, DSP'den Savaş Memiş %0,25 ve DP'den Adem Damlıgül %0,23 oy oranlarına sahip oldu. Bu sonuçlara göre Kemalpaşa Belediyesi'nin kontrolü, en fazla oy oranına sahip olan CHP'nin elindedir. Dolayısıyla, Rıdvan Karakayalı'nın CHP adayı olarak seçilmesiyle Kemalpaşa Belediyesi CHP'nin yönetimi altına girmiştir.