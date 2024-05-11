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Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır?

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İnek Şaban lakabı ile hafızalara kazınan Kemal Sunal, gülüşleri ile de gönüllere taht kurdu. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal'ın doğum tarihi araştırılıyor. İşte, yerli filmlerin efsane isimlerinden Kemal Sunal'a dair ayrıntılar... Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır?

Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kemal Sunal filmleri ile aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini koruyor. Hala ilk günkü gibi izlenen filmlerinde zaman zaman ders veren, bazen de duygulandıran halleriyle Türk halkının sevgisini kazandı. Büründüğü rollerle özleşen karakteri sayesinde halktan takdir toplayan bir oyuncu oldu.

KEMAL SUNAL KAÇ FİLMDE OYNADI?

Kemal Sunal, toplamda 82 filmde rol aldı. Sanatçı, Türk sinemasının en ikonik figürlerinden biri olarak kabul edilirken, özellikle "İnek Şaban" karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Oynadığı rollerle milyonların kalbinde taht kuran Sunal, komedi türündeki filmlerinin yanı sıra dramatik rollerde de başarılı performanslar sergilemiştir. Ancak, 1999 yılında vizyona giren ve oğlu Ali Sunal ile birlikte rol aldığı "Propaganda" filmi, Kemal Sunal'ın sinema kariyerindeki son eseridir. Ne yazık ki, uçakta geçirdiği kalp krizi sonucunda 3 Temmuz 2000'de aramızdan ayrılan usta oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanmıştır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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