Kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır?

Kayyum mu, kayyım mı tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ya göre kayyım nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır?

KAYYUM MU, KAYYIM MI?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de TDK'da " Kayyım" olmasına rağmen halk arasında sıklıkla " Kayyum " olarak kullanılan kelime oldu.