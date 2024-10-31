Üye Girişi
Haberler

Kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır?

Kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Böylece merak edilmekte olan kayyum mu, kayyım mı sorusu da yanıt buldu. Peki, kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır?

Kayyum mu, kayyım mı tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ya göre kayyım nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır?

KAYYUM MU, KAYYIM MI?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de TDK'da " Kayyım" olmasına rağmen halk arasında sıklıkla " Kayyum " olarak kullanılan kelime oldu.

Kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Perşembe hangi diziler var? 31 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler Esenyurt Mitingi'ne kimler katıldı? Sema Bekmez kimdir? Murat Göğe Bakan eski eşi Sema Bekmez neden öldü, kanserden mi öldü? Murat Göğebakan ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi, kanser miydi? Murat Göğebakan kaç yaşında öldü? Murat Göğebakan öldü mü, yaşıyor mu? Murat Göğebakan filminde Murat Göğebakan'ı kim oynuyor? Murat Göğebakan mezarı nerede? Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan hayatı ve biyografisi! Murat Göğebakan çocuğu var mı, evli miydi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.