Kayseri'deki olaya yayın yasağı mı getirildi? Suriye uyruklu kişi tutuklandı mı?

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunması ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi. Peki, Kayseri'deki olaya yayın yasağı mı getirildi? Suriye uyruklu kişi tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

KAYSERİ'DEKİ OLAYA YAYIN YASAĞI MI GETİRİLDİ?

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı 7 yaşındaki Suriyeli M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SURİYE UYRUKLU KİŞİ TUTUKLANDI MI?

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.