Üye Girişi
Haberler

Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Televizyon ekranlarında yayınlanan Kaya filmi nerede çekildi ve oyuncuları kimler olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Kaya filmi çekildiği yer, konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler sıkça araştırılıyor. Kaya filmi nerede çekildi, konusu nedir ve oyuncuları kimler sorularının yanıtları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kaya filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler ve konusu nedir soruları sık sık araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan Kaya filmi bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir...

KAYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

General Hummel, ABD ordusu için hiçbir resmi kaydı olmayan gizli operasyonlara katılmış ve bu operasyonlara komuta etmiştir. Bu görevler sırasında, yıllar sonra geride yaklaşık yüz askerini ölü olarak bırakmıştır. Ancak, ABD hükümeti bu gizli operasyonlarda hayatını kaybeden askerleri tanımamış ve onları reddetmiştir. Bu durum karşısında öfkelenen Hummel, yanındaki bir grup askerle birlikte, her biri 80.000 kişiyi öldürebilecek kapasitede V.X. gazı taşıyan 15 roketi ele geçirir ve Alcatraz adasını, içinde bulunan 81 turistle birlikte işgal eder.

Hummel, emrinde ölen fakat devlet tarafından tanınmayan her asker için 1.000.000 dolar tazminat talep eder ve bu talebin karşılanmaması durumunda roketlerin San Francisco'yu vuracağını bildirir. Pentagon, Hummel ile müzakerelere girer ancak parayı ödemeye niyetli değildir; bu nedenle onu oyalama stratejisi benimser. Bu süre zarfında, Alcatraz adasına sızarak roketleri etkisiz hale getirecek ve rehineleri kurtaracak bir tim oluşturulur. Bu ekibe, FBI'ın en iyi kimyasal silah uzmanı Dr. Stanley Goodspeed de dahil edilir. Özel deniz kuvvetlerinden oluşan bu tim, her türlü çarpışmaya hazırdır, fakat işgal altındaki Alcatraz adasına nasıl sızacakları konusunda bir planları yoktur.

Alcatraz, temelinde bir hapishane olarak inşa edilmiştir ve oradan kaçmayı başaran tek bir kişi vardır: John Mason. 30 yıldır ABD'de hapishanede tutulan Mason, adaya gizli girişin tek anahtarıdır. İstemese de bu tehlikeli görevde ekibe katılmaya zorlanır ve böylece zorlu görevleri başlar.

KAYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage

Todd Louiso

Michael Biehn

Ed Harris

David Morse

Sean Connery

Claire Forlani

John Spencer

John C. McGinley

William Forsythe

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Beşiktaş-Antalyaspor Bein Sports 1 canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor 18 Ağustos canlı izle! Ali Koç neden sahaya girdi? Ali Koç hak mahrumiyeti cezası var mı? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Aydemir Akbaş nereli ve dizi-filmleri neler? Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Alain Delon kimdir, öldü mü? Alain Delon kaç yaşındaydı, neden öldü? Gaziantep FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK-Samsunspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçı şifresiz mi? Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Alanyaspor maçı şifresiz mi? Kurt ve Aslan filmi nereden izlenir? Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pazar günü nöbetçi eczane kaça kadar açık? 18 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (18 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title