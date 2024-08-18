Kaya filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler ve konusu nedir soruları sık sık araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan Kaya filmi bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir...

KAYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

General Hummel, ABD ordusu için hiçbir resmi kaydı olmayan gizli operasyonlara katılmış ve bu operasyonlara komuta etmiştir. Bu görevler sırasında, yıllar sonra geride yaklaşık yüz askerini ölü olarak bırakmıştır. Ancak, ABD hükümeti bu gizli operasyonlarda hayatını kaybeden askerleri tanımamış ve onları reddetmiştir. Bu durum karşısında öfkelenen Hummel, yanındaki bir grup askerle birlikte, her biri 80.000 kişiyi öldürebilecek kapasitede V.X. gazı taşıyan 15 roketi ele geçirir ve Alcatraz adasını, içinde bulunan 81 turistle birlikte işgal eder.

Hummel, emrinde ölen fakat devlet tarafından tanınmayan her asker için 1.000.000 dolar tazminat talep eder ve bu talebin karşılanmaması durumunda roketlerin San Francisco'yu vuracağını bildirir. Pentagon, Hummel ile müzakerelere girer ancak parayı ödemeye niyetli değildir; bu nedenle onu oyalama stratejisi benimser. Bu süre zarfında, Alcatraz adasına sızarak roketleri etkisiz hale getirecek ve rehineleri kurtaracak bir tim oluşturulur. Bu ekibe, FBI'ın en iyi kimyasal silah uzmanı Dr. Stanley Goodspeed de dahil edilir. Özel deniz kuvvetlerinden oluşan bu tim, her türlü çarpışmaya hazırdır, fakat işgal altındaki Alcatraz adasına nasıl sızacakları konusunda bir planları yoktur.

Alcatraz, temelinde bir hapishane olarak inşa edilmiştir ve oradan kaçmayı başaran tek bir kişi vardır: John Mason. 30 yıldır ABD'de hapishanede tutulan Mason, adaya gizli girişin tek anahtarıdır. İstemese de bu tehlikeli görevde ekibe katılmaya zorlanır ve böylece zorlu görevleri başlar.

KAYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage

Todd Louiso

Michael Biehn

Ed Harris

David Morse

Sean Connery

Claire Forlani

John Spencer

John C. McGinley

William Forsythe