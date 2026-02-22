Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
Kavak Yelleri dizisinin senaristi Yiğit Güralp, zamanında diziyi neden bıraktığını açıkladı. Güralp, "Kavak Yelleri'ni Efe ve Aslı aşkı midemi bulanlandırdığı için bıraktım. Ben olsaydım öyle bir aşk olmazdı. Ama yapımcı ve kanal o aşkı istiyor ve baskı yapıyordu. Onlara göre bu aşk reytingleri yükseltecekti. Ben de reytinglerinizle size hayırlı günler dedim ve bıraktım. Bir daha reytingler benim yazdığım bölümler gibi olmadı." dedi.
"ASLI VE EFE AŞKI MİDEMİ BULUNCA DİZİYİ BIRAKTIM"
Güralp, dizinin ana karakterleri Efe ve Aslı arasındaki aşkın hikayeye zorla dahil edildiğini belirterek, "Bu aşk midemi bulandırdığı için bıraktım. Ben olsaydım öyle bir ilişki yaşanmazdı ancak yapımcı ve kanal reyting kaygısıyla bu konuda baskı yaptı," dedi.
Kendi yazdığı bölümlerden sonra reytinglerin bir daha aynı seviyeye ulaşmadığını iddia eden ünlü senarist, ticari beklentilerin hikaye bütünlüğünün önüne geçmesine tepki göstererek görevinden ayrıldığını ifade etti. Güralp'in bu çıkışı, dizinin hayranları arasında yıllar sonra yeniden büyük bir tartışma başlattı.