Kastamonu okullar tatil mi? KASTAMONU VALİLİĞİ SON DAKİKA! 16 Ocak Kastamonu bugün okullar tatil mi?

Kastamonu'da yaşanan hava durumu nedeniyle okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. Soğuk havaların etkisini göstermesiyle okullar tatil olacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Kastamonu'da okul var mı sorgulatılıyor. Peki, Kastamonu okullar tatil mi? 16 Ocak Kastamonu bugün okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

KASTAMONU HAVA DURUMU!

Kastamonu şehrinde 16 Ocak 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 8 dereceyi gösteriyor.

17 Ocak 2024 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 10 derece olacağı tahmin edilmekte.

18 Ocak 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 11 dereceyi gösterecek.

19 Ocak 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 13 dereceyi bulacak.

20 Ocak 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin Kastamonu Valiliği tarafından tatil açıklaması yapılmadığı için eğitim öğretime devam edilmektedir.