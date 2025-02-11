Kartal Belediyesi'nin hangi partiye bağlı olduğu, ilçe sakinleri ve İstanbul siyasetiyle ilgilenen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kartal, 2019 yerel seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine geçti. Peki, Kartal Belediyesi hangi parti? Detaylar haberimizde...

KARTAL BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir. 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı seçilmiştir. Gökhan Yüksel, aynı zamanda ilçenin en genç belediye başkanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Açıklamada, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve halen görevli olan kişilerin yakalanmasına yönelik;

İlimiz 12 ilçesinde 11.02.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmada 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınanlar şu şekilde;

Şüpheli C.Y.'nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli L.G.'nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli B.K.'nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli E.G.'nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli G.A.'nın Fatih Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli H.Ö.'nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli N.A.'nın Adalar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli S.G.'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli T.Ş.'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi.