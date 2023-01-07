Kars Sarıkamış otel tavanı çöktü! SON DAKİKA! Sarıkamış otel tavanı neden çöktü? Kars Sarıkamış otel çökmesi yaralı, ölü var mı?

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Peki, Sarıkamış otel tavanı neden çöktü? Kars Sarıkamış otel çökmesi yaralı, ölü var mı?

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Bazı kişiler çöken tavanın altında kalırken, yaralananların olduğu belirtildi. Peki, Sarıkamış otel tavanı neden çöktü? Kars Sarıkamış otel çökmesi yaralı, ölü var mı?

KARS SARIKAMIŞ OTEL TAVANI NEDEN ÇÖKTÜ?

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Bazı kişilerin yıkıntı altında kaldığı öğrenilirken, Kars Valisi Türker Öksüz 10 hafif yaralının olduğunu belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Canlı yayına bağlanan Kars Valisi Türker Öksüz, 10 hafif yaralının olduğunu belirtti. Twitter hesabından da açıklama yapan Vali Öksüz, "Sarıkamış Belgeselinin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanında meydana gelen çökme sonucu hafif yaralılarımız bulunmakta olup, yaralıların ayakta tedavisi Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından bölgeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemede bulundu. Kasapoğlu, olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan jandarma ekipleri, salonunda çökme yaşanan otele giriş- çıkışları yasakladı.