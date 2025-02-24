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Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Kars Kağızman Belediyesi'ne neden kayyum atandı?

Kars Kağızman Belediyesi'ne neden kayyum atandı?
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Kars'ın Kağızman ilçesinde, Demokratik Eşitlik ve Mücadele (DEM) Partili Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'a hapis cezası verildi. Vatandaşlar, Kağızman Belediyesi'ne neden kayyum atandığını merak ediyor.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mehmet Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Alkan'ın avukatının savunma için ek süre talebi reddedildi ve karar, Alkan'ın yokluğunda alındı. Kararın ardından, Kağızman Belediyesi çevresinde sivil polislerin yoğunlaştığı ve ilçeye giriş çıkışların kısıtlandığı bildirildi. Peki, Kars Kağızman Belediyesi'ne neden kayyum atandı? Mehmet Alkan'a verilen hapis cezasının gerekçesi nedir?

KARS KAĞIZMAN BELEDİYESİ'NE NEDEN KAYYUM ATANDI?

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Demokratik Eşitlik ve Mücadele (DEM) Partili Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından, Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı. Bu gelişme, halkın iradesine yönelik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

Kars Kağızman Belediyesi'ne neden kayyum atandı?

KARS KAĞIZMAN BELEDİYESİ'NE ATANAN KAYYUM KİM?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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