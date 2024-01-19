Karnemi nereden görebilirim? Sorusu, dönem sonunun gelmesinin ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte ve özellikle öğrenciler, veliler tarafından araştırılmakta olan konular arasında yer alıyor. Dönem sonu karneleri için birçok öğrenci internet üzerinde araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir?

KARNEMİ NEREDEN GÖREBİLİRİM?

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Ayıca haberimiz içerisinde yer almakta olan "KARNE NOTLARI ÖĞRENME" kısmına basarak da E okul sistemine ulaşabilirsiniz.

KARNE NOTLARI ÖĞRENME LİNKİ

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALANLARA PARA VERİLİYOR MU 2024?

Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarı Teşvik Programı kapsamında, başarılı öğrencilere karne hediyesi niteliğinde nakit ödeme gerçekleştirileceğini duyurdu. Teşvik ödemesi almak için istenen gereksinimler arasında devlet okulunda okumak ve derece yapmak şartı aranıyor. Ayrıca söz konusu öğrencilerin sosyal yardıma da ihtiyacı olması gerekiyor. Bu koşulları sağlamakta olan ihtiyaç sahibi bireylerin çocuklarına 5 bin 104 TL ödeme gerçekleştirileceğini söylemişti. 2024 yılı için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Yapılacak olan açıklamalar kapsamında "Takdir ve Teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu 2024?" haberimiz güncellenecektir.