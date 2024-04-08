Bugün kargo şubelerinin açık olup olmadığı ve Arefe günü kargo dağıtımının devam edip etmeyeceği konusu, hâlâ merak edilen ve araştırılan bir konu olarak önemini koruyor. İnsanlar, kargo işlemleri için bugün kargo şubelerinin açık olup olmadığını ve Arefe günü kargo dağıtımının devam edip etmeyeceğini öğrenmek için çeşitli kaynaklardan bilgi arayışına devam ediyorlar. Kargolar arefe günü açık mı? Kargo şubeleri salı günü çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

KARGOLAR SALI GÜNÜ AÇIK MI?

8-9 Nisan tarihleri arasında kargo şubeleri hizmetlerine devam edecek. Pazartesi günü tam gün boyunca açık olacaklar. Salı günü ise Arefe günü olduğu için öğle vaktine kadar kargo şubeleri hizmet vermeye devam edecekler. Ancak bayram süresince kargo şubeleri kapalı olacak. Yeniden hizmete başlayacakları gün ise Cumartesi olacak.

Kamu kurumlarının bayram süresinin 9 güne uzatılması nedeniyle PTT şubeleri de bugün ve yarın açık olmayacak. PTT Şubeleri 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye devam edecek.