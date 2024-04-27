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Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024?

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Kardeşlerim dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kardeşlerim final mi yapacak merak ediyor. Peki, Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024?

Kardeşlerim dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Kardeşlerim bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024?

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Tanışmış mıydık daha önce?"

"Sonunu bilmeden izlediğim en güzel filmdi gözlerin…"

Hurda arabanın içinde sıkışıp kalan Ömer ile Sarp, ne yapacaklarını bilmez halde çırpınırlarken, başlarına aldıkları asıl beladan habersizdirler. Gökhan tarafından yaralanan Ayla, apar topar hastaneye kaldırılırken, Gökhan ise Berk'e gelen beklenmedik telefonla bu sefer sert kayaya toslar. Ataman Koleji'nde yapılacak olan deneme sınavı, tüm çocuklarda panik ve gerginlik yaratır. Fatma'nın, Orhanlara destek olmak için evlerine gelen Şevval'le ilgili başka planları vardır. Akif ve Süreyya cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gökhan'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Yasmin ve Aybike, hiç ummadıkları bir durumun içine düşerler.

KARDEŞLERİM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin ne zaman final yapacağı henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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