Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kadıköy'de bir karakolda 18 yaşındaki bir gencin işkenceye maruz kaldığı iddiaları üzerine 2 polis başmüfettişi görevlendirdi.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Kadıköy'de bir polis merkezinde gözaltındaki bir kişiye darp ve işkence yapıldığı iddialarını araştırmak için 2 polis başmüfettişi görevlendirdi.
  • M.A.E.Ş. isimli 18 yaşındaki genç, uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra karakolda işkence gördüğünü ve makatına 5 polis tarafından şişe sokulmaya çalışıldığını iddia etti.
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp raporu bulguları doğrultusunda olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir polis merkezinde gözaltında bulunan bir şahsa darp ve işkence yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

DURDURULMAK İSTENİNCE EKİP OTOSUNA ÇARPMIŞTI

EGM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir polis merkezinde gerçekleştiği iddia edilen olaylara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 3 Mart'ta görevli ekiplerce durdurulmak istenen bir aracın ekip aracına çarptığına ve yapılan kontrollerde uyuşturucu ticaretine ilişkin bulgular tespit edildiğine işaret edildi.

Araçta bulunan H.M.A. ve M.A.E.Ş. isimli şahısların yakalandığı ve 4 Mart'ta adli makamlara sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"M.A.E.Ş. isimli kişinin polis merkezinde gözaltında bulunduğu süreye ilişkin ortaya atılan darp ve işkence iddialarının tüm yönleriyle araştırılabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir."

KARAKOLDA İŞKENCE GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

Kadıköy'de uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan ve savcılıktan serbest bırakılan 18 yaşındaki M.A.E.Ş. isimli genç karakolda işkence gördüğünü iddia etmişti.

Adli Tıp raporunun bulguları doğrultusunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Gencin makatına 5 polis tarafından şişe sokulmaya çalışıldığı ileri sürülmüştü.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz:

Savcilari teftis,edecek bir kurum yok mu???

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Kimi kime şikayet edecekler peki cılkı cıktı artık kral cıblak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat black:

Tertemiz birinin iddiası mı anlamadık

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

